«Бенфика» Моуринью не проигрывает 8 матчей подряд — 6 побед и 2 ничьих. Клуб вышел в четвертьфинал Кубка Португалии

«Бенфика» обыграла «Фаренсе» (2:0) в гостях в игре ⅛ финала Кубка Португалии.

Источник: Спортс"

Таким образом, команда тренера Жозе Моуринью продлила серию без поражений до восьми матчей, в ходе которой одержала 6 побед и 2 раза сыграла вничью.

Клуб из Лиссабона продолжит сезон 22 декабря матчем против «Фамаликана» в чемпионате Португалии.

В чемпионате «Бенфика» располагается на третьем месте, имея в активе 32 балла в 14 матчах. Отставание от «Спортинга» составляет 3 очка, от лидирующего «Порту» — 8.

При Моуринью «Бенфика» провела 19 матчей на текущий момент: 12 побед, 4 ничьих и 3 поражений.