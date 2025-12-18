Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.90
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.63
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08

Ван Перси подошел к трибунам и поговорил с фанатами «Фейеноорда» после вылета из Кубка от «Херенвена». У команды 3 поражения подряд

«Фейеноорд» проиграл «Херенвену» (2:3) на домашнем поле в матче второго раунда Кубка Нидерландов.

Источник: Спортс"

Это поражение третьим подряд для клуба из Роттердама, который ранее также уступил «Аяксу» (0:2) в чемпионате и румынскому «ФКСБ» (3:4) в Лиге Европы.

После кубкового матча главный тренер Робин ван Перси и вратарь команды Юстин Бейло отправились к трибунам и на повышенных тонах поговорили с болельщиками.

«Это нормально. Думаю, болельщики имеют право и заслуживают того, чтобы высказаться. Они имеют полное право злиться. А мы как игроки должны просто стоять и терпеть критику. Мы это заслужили», — заявил Бейло.

Фото: FCUpdate_n.