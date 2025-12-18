Роман Березовский: «Сафонов станет первым номером “ПСЖ”, надеюсь. Матвей спокоен, зрело смотрится, дождался шанса, терпел»

"Очень рад за Матвея. Он уверенно смотрится, потому Луис Энрике доверил ему место в стартовом составе в четвертом матче подряд.
Сафонов спокоен, уравновешен, выдержан, зрело смотрится. Матвей дождался своего шанса, терпел. Четыре взятых пенальти — это отличное достижение.
Мне кажется, тот удар с точки, который Сафонову не удалось отразить в основное время, помог ему. Это была своеобразная тренировка перед серией пенальти.
Наверняка Сафонов получил какие-то конструктивные подсказки от тренерского штаба перед серией.
В любом случае россиянин — герой. Надеюсь, Матвей станет первым номером «ПСЖ» и будет дальше радовать российских болельщиков", — сказал Роман Березовский.
Сафонов взял 4 пенальти! Четыре! Гениально принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок ?