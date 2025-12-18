Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»

Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом.