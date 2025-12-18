Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.50
П2
7.90
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.63
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08

Колосков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы работал отечественный тренер, как Семак, Галактионов, Мусаев. Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выразил желание, чтобы в «Динамо» работал российский тренер.

Источник: Спортс"

"Ролан Гусев провел всего три матча, причем не совсем удачно. Это не говорит о том, что он плохой тренер, но и не делает его хорошим специалистом.

Чтобы сделать выводы, ему нужно дать возможность поработать дальше, но при этом существует множество составляющих, о которых мы с вами не знаем: какие у него отношения с футболистами, как он выстраивает тренировочный процесс, каким он видит развитие команды и клуба в целом.

Все это входит в зону ответственности генерального директора клуба, поэтому ответить на вопрос о будущем Гусева я, к сожалению, не могу.

Безусловно, хотелось бы, чтобы с командой работал отечественный тренер, как Сергей Семак, Михаил Галактионов и Мурад Мусаев", — сказал Вячеслав Колосков.