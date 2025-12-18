Ричмонд
Венгер после победы «ПСЖ»: «Сафонов — потрясающий! Он обладает топовыми качествами. Ему нужно играть больше»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального клуба против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

Источник: Спортс"

Российский голкипер отразил четыре пенальти в серии послематчевых ударов.

«Матвей Сафонов был потрясающим! Он обладает топовыми качествами, и теперь ему нужно играть в большем количестве матчей», — сказал Арсен Венгер.

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор.

