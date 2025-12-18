Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.63
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.56
П2
3.08

Глава селекции «Краснодара»: «Я против любых лимитов — это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут»

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился мнением по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось о планах ужесточить лимит на легионеров к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

— Ужесточение лимита на легионеров — одна из самых громких тем российского футбола. Известно ли вам что-нибудь о том, каким будет лимит в новом сезоне? И перестроилась ли ваша работа в связи с этим?

— Пока ничего не известно, мы ждем финального решения по лимиту. Наверное, не открою секрет, если скажу, что мы ждем формулы «12+7», но пока никакого официального заявления не было.

Любое ужесточение лимита повышает спрос на российских футболистов. Сейчас у нас полная заявка иностранцев — их 13. Все они на контрактах. Поэтому зимой, если мы никого не продадим, то никого и не купим.

Мы можем разве что сделать обмен, кого-то взять и кого-то продать. В целом команда сейчас укомплектована.

Что касается позиции правого защитника, то она у нас закрыта. В команде есть Джованни Гонсалес и Валентин Пальцев. Третий правый защитник нам не нужен.

— Как вы лично относитесь к ужесточению лимита?

— Я против любых лимитов. В спорте должна быть здоровая конкуренция. Но раз уж нас ставят в такие рамки, то будем как-то работать с этим. Лимит — это всегда что-то искусственное.

С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут. С введением лимита ценность российских игроков увеличится в каждом клубе.

Таких игроков много, но они будут дороже и их будет тяжелее подписать, — сказал Максим Бузникин.