Игнатьев о лимите: «Я за приезд игроков уровня Халка, но когда легионер сидит на скамейке — зачем он здесь? Некоторым еще и паспорт предлагают. Они уедут и забудут, что есть Россия»

— Вы всегда были сторонником лимита на легионеров. Недавно министр спорта Михаил Дегтярев предложил ужесточить ограничения в РПЛ до 10 в заявке и 5 на поле. Как прокомментируете эту инициативу? Она — слишком жесткая, мягкая или оптимальная?