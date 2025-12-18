Геннадий Орлов: «Меня часто упрекают: “Ну как он голландские фамилии путал?!”. Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси. Главное в репортаже — суть игры»

"Чтобы стать комментатором, нужно выучить русский язык, чтобы выговаривать правильно буковки и ударения ставить.
Вот меня часто упрекают: «Ну как он голландские фамилии путал?!». Никогда не считалось ошибкой на телевидении, как ты произносишь иностранные фамилии.
Ты же русский. Русские фамилии правильно и произноси.
А что касается иностранных, вы представляете, сколько зарубежных комментаторов задаются вопросом, как произносить фамилию Кержакова? У меня об этом много раз спрашивали — французы, англичане, немцы. А буквы «ж» нет ни в одном языке!
Но это не имеет значения, это не главное. Главное в репортаже — суть игры. Помоги болельщику разобраться«, — сказал Геннадий Орлов в эфире “Радио Зенит”.