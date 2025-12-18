Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.65
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.11
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.65
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.56
П2
3.08

Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказалась на тему воспитания детей.

Источник: Спортс"

— Иметь и ничего, и все. Вы знаете, что это значит. Как в наше время объяснить детям ценность труда и стараний?

— Наша сущность остается неизменной, даже несмотря на наличие другого уровня экономических возможностей. Мы прививаем им наши ценности.

Дети видят наш тяжелый труд, понимают, что ничего не дается даром, поэтому мы напоминаем им о том, что нужно бороться и быть, прежде всего, хорошими людьми.

Они вежливы, ответственны, усердно учатся в школе и занимаются различными вещами, и самое главное — они стремятся к своим мечтам. Именно это они видят дома, — сказала Джорджина Родригес.