Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» в этой ситуации нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства — умение реагировать в нужный момент"

— Вас удивила игра Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти?
— В подобные моменты очень важно иметь такого вратаря, который может придать уверенности.
Мы должны поблагодарить весь персонал команды, который поддержал его и настолько хорошо подготовил.
Впрочем, у него есть и свои достоинства — умение реагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам.
Опять же в этой ситуации нам действительно нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность, — сказал Маркиньос.
Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор.