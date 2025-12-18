Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.96
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.56
П2
3.08

Маркиньос о сэйвах Сафонова: «ПСЖ» в этой ситуации нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность. У Матвея есть достоинства — умение реагировать в нужный момент"

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался про вратаря команды Матвея Сафонова, который отразил четыре пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка против Фламенго (1:1, 2:1 по пенальти).

Источник: Спортс"

— Вас удивила игра Матвея Сафонова, отразившего четыре пенальти?

— В подобные моменты очень важно иметь такого вратаря, который может придать уверенности.

Мы должны поблагодарить весь персонал команды, который поддержал его и настолько хорошо подготовил.

Впрочем, у него есть и свои достоинства — умение реагировать в нужный момент, потому что у соперника есть сильные футболисты, которые обычно хорошо бьют по воротам.

Опять же в этой ситуации нам действительно нужен был вратарь, который вселит в нас уверенность, — сказал Маркиньос.

Как Сафонов взял 4 пенальти подряд? Разбор.