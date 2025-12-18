Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру — никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»

— Мне потребовалось немало времени, чтобы начать чувствовать себя знаменитостью. Это не произошло в одночасье.
Даже сейчас я все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру, и думаю, что никогда к этому не привыкну, потому что я была никому не известна.
— В чем заключаются положительные и отрицательные стороны славы?
— Я получаю от этого огромную пользу, потому что благодаря этому у меня есть доступ к работе, которую я, будучи неизвестной, не могла получить.
Кроме того, благодаря интересу ко мне я могу помогать нуждающимся или повышать осведомленность о определенных социальных проблемах.
Проблема в том, что простые вещи, которые я раньше выполняла каждый день до знакомства с Криштиану — например, поход в спортзал, прогулка по центру Мадрида или выпить кофе на террасе, не опасаясь, что за мной наблюдают, — теперь стали невыполнимыми, — сказала Джорджина Родригес.