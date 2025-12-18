Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.50
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.07
П2
6.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.54
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.96
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.51
П2
3.25

Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру — никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»

Джорджина Родригес, девушка нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, высказалась по поводу своей известности после начала отношений с футболистом.

Источник: Спортс"

— Мне потребовалось немало времени, чтобы начать чувствовать себя знаменитостью. Это не произошло в одночасье.

Даже сейчас я все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру, и думаю, что никогда к этому не привыкну, потому что я была никому не известна.

— В чем заключаются положительные и отрицательные стороны славы?

— Я получаю от этого огромную пользу, потому что благодаря этому у меня есть доступ к работе, которую я, будучи неизвестной, не могла получить.

Кроме того, благодаря интересу ко мне я могу помогать нуждающимся или повышать осведомленность о определенных социальных проблемах.

Проблема в том, что простые вещи, которые я раньше выполняла каждый день до знакомства с Криштиану — например, поход в спортзал, прогулка по центру Мадрида или выпить кофе на террасе, не опасаясь, что за мной наблюдают, — теперь стали невыполнимыми, — сказала Джорджина Родригес.