У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте — семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»

— А что касается профессиональной деятельности… Кто такая Джорджина?
— В этой области я становлюсь тем, кем захочу. Я люблю сложные задачи и обладаю энергией, чтобы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Когда я вижу проект как жизнеспособный и берусь за него, я довожу его до конца. Но сначала я тщательно оцениваю каждое предложение и подхожу к нему в соответствии со своими возможностями на данный момент. Будучи матерью пятерых детей, мне не всегда удается совмещать семейную жизнь со всем, что мне хотелось бы.
— Какая ты за закрытыми дверями?
— Вихрь, который никогда не останавливается. То, что у меня есть помощники, не означает, что у меня нет забот. Учитывая мою большую семью, мои профессиональные проекты и мою новую компанию Bellhatria (ее недавно основанное агентство элитной недвижимости — Спортс«“) я никогда не сижу на месте. Но мне нравится быть такой активной, я чувствую себя очень счастливой, — сказала Джорджина Родригес.
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру — никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах».