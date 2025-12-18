У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте — семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»

— В этой области я становлюсь тем, кем захочу. Я люблю сложные задачи и обладаю энергией, чтобы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Когда я вижу проект как жизнеспособный и берусь за него, я довожу его до конца. Но сначала я тщательно оцениваю каждое предложение и подхожу к нему в соответствии со своими возможностями на данный момент. Будучи матерью пятерых детей, мне не всегда удается совмещать семейную жизнь со всем, что мне хотелось бы.