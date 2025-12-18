Бруну о Роналду в сборной: «Криштиану остается игроком очень высокого уровня в штрафной. Португалия должна уметь адаптироваться ко всем игрокам, он может нам помочь»

Когда я не играю, а Бернарду Силва играет на позиции «десятки», он дает больше владения мячом, я же делаю больше завершающих передач. Это все так. Все игроки вносят свой вклад и отнимают что-то у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны уметь адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы это пошло на пользу национальной команде.