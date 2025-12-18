Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.70
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.60
П2
6.71
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.60
П2
7.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.57
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.18
П2
13.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.26
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.87
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.22
X
3.06
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.61
П2
3.95

Джорджина о Роналду: «Любовь становится все сильнее. Наши души говорили друг с другом еще до того, как взгляды встретились»

Джорджина Родригес рассказала об отношениях с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Источник: Спортс"

В августе девушка объявила о помолвке с 40-летним футболистом, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях». Сообщалось, что свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026, церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет — в роскошном отеле.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.

— У вас была свобода анонимности до встречи с будущим мужем… Теперь даже то, как вы с ним познакомились, стало достоянием общественности. Но что вы чувствовали?

— Связь, которая выходила далеко за рамки физической. Не могу сказать, что предвидела свою судьбу или знала, что через десять лет у нас будет пятеро детей, но я тогда испытала необъяснимое чувство.

Как будто наши души говорили друг с другом еще до того, как наши взгляды встретились. Что-то внутри меня узнало что-то в нем, и с того самого момента я поняла, что эта близость совершенно другая и уникальная.

— Как вы сохраняете и поддерживаете любовь?

— Для меня это то, что создается день за днем. У нас пятеро детей, мы вместе подарили жизнь этому миру, и это сблизило нас так, что трудно объяснить.

Наша любовь продолжает расти, она меняется, адаптируется и становится все сильнее на каждом этапе. То, что мы чувствуем сейчас, — истинно и незыблемо. Это выбор, забота и уважение, — сказала Джорджина.