Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.80
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.79
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.78
П2
7.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.78
П2
9.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.28
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.80
П2
1.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.50
П2
4.44
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.46
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.70
П2
3.95

Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко оценил достижения Артема Дзюбы.

Источник: Спортс"

"Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет.

Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит.

Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой. У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!" — заявил Кияшко.