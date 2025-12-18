Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»

"Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет.
Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит.
Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой. У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!" — заявил Кияшко.