Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.95
П2
7.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.73
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.54
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.58
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.76
П2
3.17
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.83
П2
1.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
7.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.90
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.27
П2
2.69
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.59
П2
4.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.84
П2
2.51
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.50
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.91
П2
4.10

Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси — даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению&raq

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак не думает, что Квинси Промес усилит красно-белых после освобождения из тюрьмы.

Источник: Спортс"

Сегодня Апелляционный суд Амстердама отказал экс-полузащитнику «Спартака» в отмене или приостановке предварительного заключения. 33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях.

Промес заявил: «Когда выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу».

«Я думаю, что уже не усилит. Сколько ему будет лет? Под сорок где-то. Все может быть в каких-то отдельных случаях, но он не Роналду и не Месси — даже близко. Да, он может кого-то усилить, но не “Спартак”.

Это не времена Стрельцова, сегодня совершенно другие требования к физике, адаптации, движению", — сказал Первак.

Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года — за нападение на двоюродного брата с ножом.