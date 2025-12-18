Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси — даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению&raq

Сегодня Апелляционный суд Амстердама отказал экс-полузащитнику «Спартака» в отмене или приостановке предварительного заключения. 33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях.
Промес заявил: «Когда выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу».
«Я думаю, что уже не усилит. Сколько ему будет лет? Под сорок где-то. Все может быть в каких-то отдельных случаях, но он не Роналду и не Месси — даже близко. Да, он может кого-то усилить, но не “Спартак”.
Это не времена Стрельцова, сегодня совершенно другие требования к физике, адаптации, движению", — сказал Первак.
Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года — за нападение на двоюродного брата с ножом.