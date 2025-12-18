Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил “Зенит” в Кубке — видно, вылил накопившуюся злость и “плюнул” в ворота. Он мечтает о трофее

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.08
П2
7.37
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.73
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.32
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.88
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.68
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.80
П2
8.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.28
П2
2.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.66
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.94
П2
12.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.75
П2
14.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.59

Агент Тюкавина об игре форварда после травмы: «Костя вернулся на 70%. Считай, похоронил “Зенит” в Кубке — видно, вылил накопившуюся злость и “плюнул” в ворота. Он мечтает о трофее

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возвращении игрока на поле после травмы крестообразной связки колена.

Источник: Спортс"

"Каждый год — это шаг вперед, он движется, ему всего 23. Главное, что получилось вернуться после травмы. Весной мы увидим прежнего Костю на 100 процентов, сейчас, наверное, он вернулся на 70 процентов от того, что было.

Многие говорят, что статистика плохая, но я считаю, что нормальная: 4 забил, 4 отдал и заработал пенальти. Считай, похоронил «Зенит» в Кубке — видно, вылил всю накопившуюся злость и «плюнул» в ворота.

Тюкавин мечтает выиграть трофей, «Динамо» продолжает борьбу за Кубок и, наверное, на нем сосредоточится. При этом Костя — командный игрок, а результата команде не удалось достичь, чтоб быть хотя бы в борьбе за медали. Если в клубе меняется тренер, значит, команда не дала тот результат, на который рассчитывали", — сказал Сафонов.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше