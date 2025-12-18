«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться". Веденеев о петербуржцах

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.00
П2
9.20
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.95
П2
7.16
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.73
П2
7.19
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.10
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.86
П2
9.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.88
П2
3.21
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.75
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.60
П2
8.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.90
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.31
П2
2.47
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.66
П2
4.70
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.08
П2
2.57
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.81
П2
2.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
14.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.25
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.15
П2
4.77

«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться". Веденеев о петербуржцах

Сергей Веденеев считает, что в «Зените» нет настоящего лидера.

Источник: Спортс"

— У «Зенита» нет никаких проблем с составом. У них все линии полностью закрыты. Но у них нет «стартера», который включит эту машину, чтобы она поехала. Должен быть какой-то игрок с характером. Или тренеру стоит быть более эмоциональным в раздевалке. Семак не такого плана. Даже если один раз крикнет матом, он не будет так все время делать. Семак 7 лет работает в команде, но в такой ситуации еще не был.

— Капитан Вильмар Барриос не тянет на роль лидера в «Зените»?

— Думаю, что нет. Вообще, должен быть свой лидер. Вряд ли кто-то из приезжих будет брать на себя эту роль. У них другие задачи.

Это не так работает, что «вот я буду лидером и начну всем пихать». Там должно быть сочетание качеств. Во-первых, ты должен сам своим примером показывать, что ты не боишься. Вот как Черников там [у «Краснодара»] убивался. Потому что там понятно, что Сперцян в таких стыках не может играть. А Черников… Пускай они проигрывают, пускай у него красная карточка, но он показывает всем. И зрители это видят, начинают это оценивать.

— Согласен.

— Для того, чтобы таким быть, обязательно нужна физическая сила. Вот как Акинфеев — от него энергия прет. Плюс характер. Он искренне не понимает, как можно не сыграть в подкате, не пойти в жесткую борьбу. Как только ты попадаешь в профессиональную команду, первым делом ты сталкиваешься с тем, что есть нейтральные мячи, которые нужно вырывать. В рамках правил, конечно. И тут нужна физическая сила и мотивация. Вот у Баринова она есть. Скорее всего, он зарядился у Семина. Потому что там вся работа была пронизана вот этими требованиями.

Акинфеев, Баринов… тот же Кордоба бесстрашный. У них физическая сила, соединенная с характером. А в «Зените» таких нет, чтобы они сами потащили за собой других.

— Вендел? Глушенков?

— Вот Вендел — подвижный и выносливый, появляется там, где его вообще не ждут, но он не влияет на партнеров.

Глушенков будет ходить по полю, а ему никто слова не скажет. Тренеры ему говорят: «Давай, Максим, возвращайся в оборону» — а он лицо недовольное сделает, демонстративно может не вернуться, потому что он смотрит на бразильцев, а те тоже не возвращаются в оборону.

Тут зависит не только от характера, но и от возможностей. Как мы уже раньше с вами вспоминали, Владимир Быстров говорил: «Если бы я возвращался в оборону, я бы не смог принести столько пользы в атаке». Поэтому разговор всегда идет о балансе.

Но если стоит задача занять только первое место, то с такими, как Глушенков, когда «могу подбежать, а могу и нет», или Быстров, когда он говорит, что «мне не надо возвращаться», команда никогда не будет чемпионом, — заявил экс-защитник «Зенита».