«Зенит» никогда не будет чемпионом с такими, как Глушенков. Тренеры говорят вернуться в оборону, а он лицо недовольное сделает и демонстративно может не вернуться". Веденеев о петербуржцах

— Для того, чтобы таким быть, обязательно нужна физическая сила. Вот как Акинфеев — от него энергия прет. Плюс характер. Он искренне не понимает, как можно не сыграть в подкате, не пойти в жесткую борьбу. Как только ты попадаешь в профессиональную команду, первым делом ты сталкиваешься с тем, что есть нейтральные мячи, которые нужно вырывать. В рамках правил, конечно. И тут нужна физическая сила и мотивация. Вот у Баринова она есть. Скорее всего, он зарядился у Семина. Потому что там вся работа была пронизана вот этими требованиями.