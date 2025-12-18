Ричмонд
Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Отношения клуба с Месси должны быть такими же, как у Джордана и Nike. Лучший спортсмен планеты будет нашим главным амбассадором»

Кандидат в президенты «Барселоны» Марк Сирия высказался о желании вернуть Лионеля Месси в клуб.

Источник: Спортс"

«Отношения Месси и “Барсы” должны быть такими же, как у Майкла Джордана и Nike. Они должны выходить за привычные рамки: от коммерческой и институциональной сфер клуба до спонсоров и развития игроков в “Ла Масии”.

С лучшим игроком в истории клуба мы можем многое сделать и заработать много денег. Его возвращение домой необходимо, если мы хотим выйти из финансового положения, в котором находимся.

Речь не о том, чтобы убедить его воздвижением статуи [в его честь] или прощальным матчем. Речь идет о соглашении, которое сделает лучшего спортсмена планеты главным амбассадором «Барсы», — сказал Сирия.

Кандидат в президенты «Барсы» Сирия: «Месси — незаменимая фигура, он должен вернуться. Мы сделаем все возможное для этого».