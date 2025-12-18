Матч «Милан» — «Комо» пройдет в Перте — глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии — это было одним из требований АФК и австралийской федерации

«Матч пройдет согласно плану. Мы с Инфантино тепло пообщались, некоторые вопросы вызывали у нас беспокойство, особенно касательно судей, но Коллина гарантировал, что у азиатских судей хороший уровень, и даст определенные рекомендации. Мы принимаем это условие», — сказал руководитель Серии А.