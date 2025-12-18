Ричмонд
Матч «Милан» — «Комо» пройдет в Перте — глава Серии А Симонелли подтвердил. Игру обслужат судьи из Азии — это было одним из требований АФК и австралийской федерации

Президент Серии А Эцио Симонелли подтвердил, что игра «Милана» и «Комо» (24-й тур Серии А) пройдет в Австралии.

Источник: Спортс"

Ранее La Gazzetta dello Sport писала, что Футбольная федерация Австралии и Азиатская конфедерация футбола потребовали назначить на игру азиатских судей, из-за чего проведение игры в Перте было под угрозой.

Симонелли сообщил, что лига в итоге согласилась на это условие.

«Матч пройдет согласно плану. Мы с Инфантино тепло пообщались, некоторые вопросы вызывали у нас беспокойство, особенно касательно судей, но Коллина гарантировал, что у азиатских судей хороший уровень, и даст определенные рекомендации. Мы принимаем это условие», — сказал руководитель Серии А.

Матч «Милана» в Австралии: Рабьо в ярости, босс Серии А призывает терпеть из-за высоких зарплат.