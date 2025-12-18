Педри получил «Премию игроков “Барсы”. Ее вручают за “преданность клубу и уважение к болельщикам, соперникам и судьям”

23-летнему испанцу вручили «Премию игроков “Барсы” от ассоциации футболистов каталонского клуба. Он уже получал такой приз в 2022 году.
Эта награда присуждается игрокам «Барсы» за «преданность клубу, а также за уважение к болельщикам и командам-соперницам и судьям».
