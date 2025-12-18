Педри получил «Премию игроков “Барсы”. Ее вручают за “преданность клубу и уважение к болельщикам, соперникам и судьям”

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Университатя Кр
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.90
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.20
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.10
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
2.90
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.00
П2
42.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.50
П2
3.18
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
1
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
10.00
П2
76.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
17.00
П2
66.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
4.81
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
68.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.25
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
35.00
X
10.00
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.65
П2
3.07
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
2
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.40
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.20
П2
1.80

Педри получил «Премию игроков “Барсы”. Ее вручают за “преданность клубу и уважение к болельщикам, соперникам и судьям”

Полузащитник «Барселоны» Педри получил награду от клуба.

Источник: Sports

23-летнему испанцу вручили «Премию игроков “Барсы” от ассоциации футболистов каталонского клуба. Он уже получал такой приз в 2022 году.

Эта награда присуждается игрокам «Барсы» за «преданность клубу, а также за уважение к болельщикам и командам-соперницам и судьям».

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше