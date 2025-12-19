Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
1
:
Университатя Кр
2
Все коэффициенты
П1
10.20
X
3.35
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
2.05
П2
52.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
2.46
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
1.90
П2
12.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
4.61
X
2.51
П2
41.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.10
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
3
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
25.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
72.00
X
6.10
П2
1.17
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
1.61
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
20.00
П2
1.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.79
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
3
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.75
X
2.56
П2
27.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
13.50
X
3.70
П2
1.51

Каррагер не отказался от критики в адрес Салаха за слова Мо о «Ливерпуле»: «Это правда был позор. Я не возражаю, если у кого-то другое мнение»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не отказался от своей критики в адрес Мохамеда Салаха.

Ранее Салах высказал критику в адрес «Ливерпуля» после того, как не попал в стартовый состав в трех матчах подряд: «Мне больно. Я выиграл АПЛ, забиваю больше всех в этом поколении. Почему все должно закончиться так?».

Каррагер отреагировал на высказывания египтянина: «Позор. Не думаю, что это была вспышка эмоций — он выбрал этот момент, чтобы напасть на Слота и, возможно, добиться его увольнения».

Мохамед не был включен в заявку команды на матч с «Интером» в Лиге чемпионов (1:0), но принял участие в игре против «Брайтона» в АПЛ (2:0).

На вопрос о том, не слишком ли много он критиковал Салаха, Джейми ответил: «Нет. Я продолжал, потому что мне постоянно задавали вопросы по этому поводу. Шли матчи Лиги чемпионов, и в тот вечер играл “Ливерпуль”, и была громкая новость о том, что Мо не поехал на игру, так что от этого никуда не деться. Это была самая громкая новость на протяжении семи-десяти дней. Я бы не взял свои слова обратно».

Когда его спросили, не были ли слова о «позоре» слишком жесткими, Каррагер сказал: "Это правда был позор. Я не возражаю, если у кого-то другое мнение, но его нужно обосновать.

Люди говорят, что Конате играет неважно, но у них нет другого центрального защитника. Так что тут не о чем говорить. Можно что-то сказать про Гравенберха, но у них нет другого опорного полузащитника".

«Гакпо убирали из состава, Экитике пропускал матчи, Исак то появлялся в составе, то нет, Мак Аллистер то появлялся, то нет, а состав защитников менялся. Все в этой команде играли не очень хорошо, за исключением Собослаи», — сказал экс-футболист в подкасте Stick to Football.