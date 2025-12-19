Каррагер не отказался от критики в адрес Салаха за слова Мо о «Ливерпуле»: «Это правда был позор. Я не возражаю, если у кого-то другое мнение»

На вопрос о том, не слишком ли много он критиковал Салаха, Джейми ответил: «Нет. Я продолжал, потому что мне постоянно задавали вопросы по этому поводу. Шли матчи Лиги чемпионов, и в тот вечер играл “Ливерпуль”, и была громкая новость о том, что Мо не поехал на игру, так что от этого никуда не деться. Это была самая громкая новость на протяжении семи-десяти дней. Я бы не взял свои слова обратно».