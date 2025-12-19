Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
1
:
Университатя Кр
2
Все коэффициенты
П1
37.00
X
5.00
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
12.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
1.52
П2
23.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.05
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
3.85
X
1.63
П2
37.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.65
П2
86.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.70
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
14.25
X
1.15
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
1
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
101.00
X
7.10
П2
1.09
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.75
П2
67.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
3
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
12.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
2
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
62.00
X
5.50
П2
1.18

49% футболисток получают менее 10 000 в год, 25% вынуждены где-то подрабатывать, у 22% нет контракта с клубом, больше половины жалуются на недостаток отдыха — результаты опроса FIFPro

FIFPro организовала среди футболисток опрос, посвященный условиям труда.

Источник: Спортс"

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов собирала ответы в период с августа по октябрь. Респондентами стали 407 игроков из 41 сборной.

66% шесть процентов игроков зарабатывает в футболе менее 20 000 долларов в год, причем почти треть указала доход от 0 до 4999 долларов. 49% получают менее 10 000 долларов.

Клубы остаются основным источником дохода, затем следуют выплаты от сборных, однако почти каждая четвертая футболистка по-прежнему вынуждена иметь дополнительную работу вне футбола.

33% опрошенных подписали контракт с клубом на один год или менее, а у 22% договора вообще нет.

58% игроков заявили, что перерыв перед матчами международных турниров был слишком коротким, 57% сказали то же о перерыве после матчей.

75% летали на турниры эконом-классом, только 11% — премиум-экономом или бизнес-классом.