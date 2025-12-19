Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Аллегри о 0:2: «Наполи» лучше защищался и выиграл. Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, значит, что-то нужно изменить. В таких играх все решают ошибки"

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Наполи» в полуфинале Суперкубка Италии (0:2).

"Это был матч, где обе команды играли хорошо. Они лучше защищались и выиграли. Мы проиграли в Кубке и Суперкубке, и нам нужно вернуться в прежнее русло.

Судьи работали хорошо. В эпизоде с первым голом мы должны были лучше защищаться. В последних матчах мы слишком легко пропускали голы, и нам нужно исправиться. Мы должны рассматривать этот матч как возможность, и нам жаль, что мы проиграли.

У нас были хороши возможности, но мы должны были лучше атаковать штрафную площадь. В таких матчах все решают ошибки — мы забили ошибку в случае с первым голом, мы дважды потеряли мяч, вот почему так получилось.

Нкунку? Он упорно трудился, и, возможно, забитый гол поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Он всего три месяца в Италии, и ему нужно освоиться, но его качества важны, и мы должны их использовать.

Если вы пропускаете два гола в трех матчах подряд, это означает, что нужно что-то изменить. Будем ли мы играть в четыре защитника в будущем? Одна игра не должна перечеркнуть три месяца работы. Только спокойствие может помочь нам достичь нашей цели — финишировать в первой четверке. Мы не должны терять уверенности; если мы добивались хороших результатов, значит, на это есть причина", — сказал Аллегри.