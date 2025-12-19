Ричмонд
«Они ###### мне мозги. Там нет физиотерапевта, повреждение — тебе ######. И ты точно его заработаешь, бегая по ###### синтетике». Нганду-Каямба про «Атырау»

Жоэль Нганду-Каямба пожаловался на ситуацию в «Атырау», подводя итоги сезона.

Источник: Спортс"

«Они ###### (вынесли — Спортс») мне мозги. Я не играл и страдал от травм. Претензий к доктору и массажисту нет. Они старались сделать все, что в их силах, но физиотерапевта там попросту нет. У тебя повреждение? Тебе ###### (конец — Спортс«). Причем ты его точно заработаешь, учитывая, что бегаешь по ###### (долбаной — Спортс») синтетике. Быстрое восстановление не светит.

Единственная причина, по которой я вернулся в Париж с улыбкой, — это сохранение позиции в КПЛ. Хотя мне не довелось провести кучу матчей, было бы больно видеть «Атырау» в первой лиге. А как нас поддерживали болельщики… Эти люди действительно любят футбол, и жаль, что они не в курсе происходящего изнутри«, — сказал в интервью ASnews.kz бывший вингер “Атырау”.

Как сообщает Sports24.kz, «нефтяники» не выплатили зарплату за октябрь и премиальные за сохранение места в высшей лиге Казахстана ряду иностранных футболистов — в клубе их 12. При этом с местными игроками руководство рассчиталось.

Согласно информации от источника внутри команды, премия должна быть равна месячному окладу. Таким образом, долг составляет десятки миллионов тенге.