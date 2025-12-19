Конте о 2:0 с «Миланом»: «Ребята показали, что хотят бороться за трофеи, я рад. “Наполи” очень хорошо играл как команда»

Мы в порядке в плане физики, но из-за большого количества игр неизбежно теряешь энергию. У нас были важные матчи в чемпионате и Кубке. Это дало о себе знать в матче с «Бенфикой» и во втором тайме с «Удинезе», но сегодня мы играли очень хорошо как команда. Сегодня мы были командой, и когда нам это удается, независимо от того, кто играет, мы можем навязать борьбу. Нам нужно продолжать в том же духе и двигаться вперед.