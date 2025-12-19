Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Конте о 2:0 с «Миланом»: «Ребята показали, что хотят бороться за трофеи, я рад. “Наполи” очень хорошо играл как команда»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» в полуфинале Суперкубка Италии (2:0).

"Этим ребятам особо нечего сказать. Скучно повторять одно и то же, но когда ты играешь каждые три дня, а в обойме всего несколько игроков, неизбежно, что у тебя будут какие-то промахи, что и произошло в воскресенье и будет происходить в будущем.

Мы хотели провести хороший матч против прекрасной команды, в составе которой много отличных игроков. Нам всегда нужна мощная поддержка; мы играем в требовательный футбол. Я рад, потому что эти ребята показали, что хотят бороться за трофеи.

Мы в порядке в плане физики, но из-за большого количества игр неизбежно теряешь энергию. У нас были важные матчи в чемпионате и Кубке. Это дало о себе знать в матче с «Бенфикой» и во втором тайме с «Удинезе», но сегодня мы играли очень хорошо как команда. Сегодня мы были командой, и когда нам это удается, независимо от того, кто играет, мы можем навязать борьбу. Нам нужно продолжать в том же духе и двигаться вперед.

Те, кто был травмирован, все еще травмированы, но новички теперь более вовлечены. Я всегда говорил, что ожидал сложного сезона, но я не ожидал, что он будет таким сложным с точки зрения травм.

Как мы можем задействовать Хейлунда и Лукаку вместе? Прежде всего, мы постараемся вернуть Ромелу. Он важный игрок для нас, у него за плечами долгая карьера и богатый опыт. Даже если он просто присутствует на скамейке запасных, это важно.

Я надеюсь, что будет много матчей в которых они смогут принять участие, и наверняка они оба получат игровое время, возможно, даже в паре", — сказал Конте.