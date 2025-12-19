Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка — это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал — это ошибка»

Станислав Черчесов объяснил, чем ошибка отличается от просчета.

Источник: Спортс"

— Наверняка у вас какие-то мысли возникают, что вот там вы допустили ошибку, стоило сделать по-другому.

— Ошибка — я же немножко философски иногда рассуждаю — это то, что ты повторил. А это называется просчет. Вот я три [ложки] сахара насыпал — сладко. На следующий день опять насыпал три — чего-то сладко, вылил. На следующий день опять три. Ну это что? Вот это ошибка, если видишь, что три — много, но опять насыпал. Я условно говорю.

Если что-то сделал, надо проанализировать, поменять. Вот последний матч: мы вышли, пятая минута — я уже понял, что что-то не то делаем. Не то просчитали. Поменяли — вырвали победу. Не поменял бы, не признал бы свой недочет… — сказал главный тренер «Ахмата».