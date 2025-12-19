Черчесов на вопрос о своих ошибках: «Это называется просчет. Ошибка — это то, что ты повторил, я же философски иногда рассуждаю. Если трех ложек сахара много, но снова насыпал — это ошибка»

— Ошибка — я же немножко философски иногда рассуждаю — это то, что ты повторил. А это называется просчет. Вот я три [ложки] сахара насыпал — сладко. На следующий день опять насыпал три — чего-то сладко, вылил. На следующий день опять три. Ну это что? Вот это ошибка, если видишь, что три — много, но опять насыпал. Я условно говорю.