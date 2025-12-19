Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает — все равно потом начнет»

И потом нужно принять мяч. Как правило, мячи ты принимаешь в очень плотной опеке. Вокруг тебя всегда 2−3 игрока. Там у тебя доля секунды. Чтобы в этой ситуации находить момент для голевого удара, нужно постоянно быть в составе. К сожалению, тренеры этого никак не могут понят. Нападающему нужен игровой тонус. Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай он даже не забивает — все равно потом начнет.