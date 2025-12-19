Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Веденеев о «Зените»: «Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай даже не забивает — все равно потом начнет»

Экс-полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев высказался о линии атаки сине-бело-голубых.

Источник: Sports

— По ходу осенней части у «Зенита» наблюдалась проблема с нападающими. Как бы вы объяснили причины их низкой результативности?

— Наверное, у каждого разные причины, и у каждого их несколько. Главная причина в том, что у них мало игровой практики. Нападающий должен играть. Очень много просиживать нельзя. Ты физически, может быть, и готов, но в игровом плане потерял чутье.

В отличие от нападающего у полузащитника нет такой зависимости от игровой практики, потому что там ты больше разрушаешь. А здесь ты должен прочувствовать, каждую секунду позиция меняется, ты перемещаешься то туда, то сюда. Это очень важно.

И потом нужно принять мяч. Как правило, мячи ты принимаешь в очень плотной опеке. Вокруг тебя всегда 2−3 игрока. Там у тебя доля секунды. Чтобы в этой ситуации находить момент для голевого удара, нужно постоянно быть в составе. К сожалению, тренеры этого никак не могут понят. Нападающему нужен игровой тонус. Надо определиться с одним нападающим и постоянно его ставить. Пускай он даже не забивает — все равно потом начнет.

— Кто из нападающих «Зенита» сейчас для вас более предпочтителен в основном составе?

— В данный момент они все выбиты из колеи, все трое. Возможно, и на тренировке они не сильно стараются, думая «ну чего я буду стараться, если все равно меня не ставят?» Вот так вот они рассуждают. Какой смысл-то?

Кассьерра забил больше 20 мячей за сезон-2023/24. Зачем было еще приглашать центрфорварда под него и сажать на банку? В результате и те, кто пришел, не заиграли, и он сдулся. Такая же картина, как с Угальде в «Спартаке». Играл, играл — вдруг пригласили Гарсию, и все как обрезало, — сказал Веденеев.