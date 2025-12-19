Ричмонд
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»

Агент Кирилла Глебова рассказал об интересе к вингеру ЦСКА со стороны европейских клубов.

Источник: Спортс"

— Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Это зачастую менеджмент клубов, скауты или посредники?

— Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами.

Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство", — сказал Таймаз Хархаров.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глебова 5 голов и 2 ассиста.