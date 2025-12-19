Агент Глебова об интересе европейских клубов: «Чем ближе трансферное окно, тем больше звонков по Кириллу»

— Как часто в последнее время вам поступают звонки из европейских клубов? Это зачастую менеджмент клубов, скауты или посредники?
— Чем ближе трансферное окно, тем больше разных звонков по Кириллу. Звонят все перечисленные вами субъекты футбола, интересуются ситуацией, финансовыми параметрами.
Но, как я говорил ранее, Кирилл максимально сфокусирован на том, чтобы качественно подготовиться ко второй части сезона и помочь ЦСКА в борьбе за чемпионство", — сказал Таймаз Хархаров.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глебова 5 голов и 2 ассиста.