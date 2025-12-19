Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Депутат Свищев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Гордимся советской и российской школой вратарей. От Яшина эта преемственность передается из поколения в поколение»

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о 4 сэйвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о 4 сэйвах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

"Я видел спасения Сафонова в послематчевой серии пенальти. Фантастическая игра, лично я не припомню подобного в футболе. В четырех подряд отраженных пенальти заслуга и самого Матвея, и бразильцы не совсем удачно били.

Но можно смело сказать, что Сафонов провел лучший матч в своей жизни. Несмотря на не очень благоприятный фон вокруг, Сафонов играл хладнокровно, четыре раза успешно выходил в составе «ПСЖ» в качестве основного вратаря.

Все игроки «ПСЖ» после победы обнимали Сафонова, качали его на руках. Вся команда признала Матвея лучшим игроком матча. Это большое достижение для Сафонова, это дорогого стоит.

Мы гордимся, что именно российский вратарь сделал вчерашнюю победу. Советская вратарская школа всегда славилась своими мастерами. Из поколения в поколение от Льва Яшина передается эта преемственность. Мы гордимся советской и российской школой вратарей", — сказал Свищев.