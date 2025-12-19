Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул “Рому”, она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»

Но, думаю, если, опять же, оглянуться назад, все говорят, что он один из лучших, кто когда-либо играл за Италию. С тех пор, как Тотти покинул «Рому», она ничего не выигрывала (в сезоне-2021/22 «Рома» стала победителем Лиги конференций — Спортс«). Мало что изменилось, и он по-прежнему как бог Рима», — сказал Бруну.