Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Бруну о карьере в «МЮ»: «У Тотти не много трофеев. С тех пор, как он покинул “Рому”, она ничего не выигрывала, но он по-прежнему как бог Рима»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш провел параллели между собой и карьерой Франческо Тотти.

"Думаю, время, проведенное в клубе, сложилось не так, как я хотел, потому что, конечно же, я хотел завоевывать трофеи, но мне не удалось поднять их столько, сколько я мог бы и должен был.

В наши дни люди зачастую называют тебя хорошим или плохим игроком в зависимости от того, выигрываешь ты или проигрываешь трофеи. Многое изменилось, потому что, если оглянуться в прошлое, Тотти известен как один из лучших игроков Италии, но, к сожалению для него, он выиграл не много трофеев.

Но, думаю, если, опять же, оглянуться назад, все говорят, что он один из лучших, кто когда-либо играл за Италию. С тех пор, как Тотти покинул «Рому», она ничего не выигрывала (в сезоне-2021/22 «Рома» стала победителем Лиги конференций — Спортс«). Мало что изменилось, и он по-прежнему как бог Рима», — сказал Бруну.