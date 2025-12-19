Губерниев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Круче, чем покер Аршавина на “Энфилде”. Андрей забил 4 гола не в финале Межконтинентального кубка»

— И да, и нет. Есть нюанс, что Аршавин забил четыре гола не в финале Межконтинентального кубка. Не умаляю достоинств Андрея, его покер — выдающийся момент, но по вкладу в историю футбола достижение Сафонова круче, потому что он первый человек в истории, которому это удалось сделать на турнирах ФИФА.