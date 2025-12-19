Ричмонд
Губерниев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти: «Круче, чем покер Аршавина на “Энфилде”. Андрей забил 4 гола не в финале Межконтинентального кубка»

Комментатор Дмитрий Губерниев сравнил 4 сэйва вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) и покер Андрея Аршавина за «Арсенал» в матче АПЛ с «Ливерпулем» (4:4) в 2009 году.

Источник: Спортс"

— Сравнимо ли достижение Сафонова с покером Аршавина на «Энфилде»?

— И да, и нет. Есть нюанс, что Аршавин забил четыре гола не в финале Межконтинентального кубка. Не умаляю достоинств Андрея, его покер — выдающийся момент, но по вкладу в историю футбола достижение Сафонова круче, потому что он первый человек в истории, которому это удалось сделать на турнирах ФИФА.

Это действительно нетривиальное событие, он огромный молодец. Он не боится конкуренции, не уходит из «ПСЖ». Сначала конкурировал с Доннаруммой, выиграл Лигу чемпионов, сейчас выиграл Межконтинентальный кубок и уже у Шевалье отнимает звание первого номера.

Сафонов — настоящий герой спорта, который не боится. С таких людей надо пример брать. Через неудачи, пропущенные голы в сборной — это показывает, что Матвей не опускал руки. Сейчас продолжает тренироваться, доказывать, играет в сильной команде. Все мы берем пример с Сафонова, — сказал Губерниев.