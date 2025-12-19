Ричмонд
Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в “Зените” по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»

Комментатор Геннадий Орлов назвал хавбека Максима Глушенкова одним из лучших в «Зените» по пониманию игры.

Источник: Спортс"

"Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо.

Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным, он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно. И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте.

Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен", — сказал Орлов.

В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глушенкова 8 голов и 4 ассиста.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше