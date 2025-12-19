Орлов о Глушенкове: «Один из лучших в “Зените” по пониманию игры. Не понимаю логики его замен»

"Нельзя сказать, что Глушенков не старается, он старается, но помните, когда он начал, он с Венделом так взаимодействовал хорошо.
Сейчас по пониманию игры, по своим данным индивидуальным, он, конечно, один из лучших игроков «Зенита». Бесспорно. И он участвует в гонке бомбардиров, поэтому я не понимаю, зачем его меняют на 85-й минуте.
Дайте ему возможность забивать! Не понимаю логики этих замен", — сказал Орлов.
В 16 матчах сезона РПЛ на счету Глушенкова 8 голов и 4 ассиста.
