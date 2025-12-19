Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Семин об Агкацеве: «Может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. Матвей показывает, что в футболе все возможно»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин допустил, что вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заиграет в европейском топ-клубе, как Матвей Сафонов в «ПСЖ».

Источник: Спортс"

В среду голкипер парижан отбил 4 пенальти в послематчевой серии 11-метровых в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

"Пример Сафонова может вдохновить многих молодых игроков. Он показывает, что в футболе все возможно при должном отношении к тренировочному процессу. Матвей не опустил руки, а продолжил цепляться за свои шансы. Теперь футбол его вознаградил.

Кто из вратарей РПЛ готов к переходу в европейский клуб? Думаю, Агкацев может пойти по пути Сафонова и заиграть в Европе. У него есть все данные для этого", — сказал Семин.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше