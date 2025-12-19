Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.70
П2
5.60
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.30
П2
4.22
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
3
:
Университатя Кр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК Л
1
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
0
:
Ягеллония
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
КуПС
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
2
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Легия
4
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Майнц
2
:
Самсунспор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
3
:
Дрита
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шахтер
0
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Шэмрок Роверс
3
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
1
:
Лех
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2

Глава «Царьграда» Малофеев о Сафонове: «Русский футболист навсегда вписал свое имя в историю. Российский футбол в основном не радует, тем важнее эта победа. Русские, вперед!»

Основатель «Царьграда» высказался о завоевании Матвеем Сафоновым Межконтинентального кубка ФИФА.

Источник: Спортс"

Вратарь «ПСЖ» отразил четыре удара с пенальти подряд в послематчевой серии финала турнира против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) и установил рекорд.

"Футбол — не только про эмоции в моменте. Футбол про результат, цифры и историю, которая останется навсегда.

В финале Межконтинентального кубка между «ПСЖ» и «Фламенго» русский вратарь Матвей Сафонов отразил четыре пенальти подряд. В официальном финале турнира ФИФА такого не было никогда. Ноль аналогов.

Средняя реализация пенальти в мировом футболе — 75−78%. Вероятность не пропустить четыре удара подряд — менее одного процента.

Вспомним, как великий русский хоккеист Александр Овечкин, устанавливая рекорд НХЛ, прямо сказал: он русский и гордится этим. Не стал прятаться, отмалчиваться и подбирать формулировки.

Но хоккей — это хотя бы традиционно наш повод для гордости. А российский футбол в основном не радует. Тем важнее эта победа.

Русский футболист Матвей Сафонов навсегда вписал свое имя в историю. Русские, вперед!" — написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше