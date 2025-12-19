Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.81
П2
5.65
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.31
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2

Лапорта об отношениях с Месси: «Лео — самая славная эра в нашей истории. Он много дал “Барсе”, но и она много дала ему. Я разговаривал с ним в день его рождения, но без по

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об отношениях с экс-нападающим клуба Лионелем Месси.

Источник: Спортс"

О посещении игроком «Интер Майами» стадиона «Камп Ноу».

«Месси решил прийти на стадион вместе со своим телохранителем и когда привратник увидел, что это Лео, его пропустили».

Об обсуждаемом уходе Месси.

«Клуб на первом месте. Я разговаривал с ним в день его рождения, но это не имело серьезных последствий».

О примирении с Лео.

«Это зависит от другой стороны. Я хочу отдать ему должное, потому что эра Месси — самая славная в нашей истории. Он так много дал “Барселоне”, но и “Барселона” так много дала ему», — заявил Лапорта.