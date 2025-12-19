Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.20
П2
1.85
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
6.20
П2
60.00
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11

Рубен Аморим: «МЮ» надо меняться. Молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит"

Рубен Аморим не стал отказываться от критических слов об уровне молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».

"Я думаю, дело в том чувстве собственной значимости, которое у нас есть в клубе.

Иногда жесткие слова — это не плохие слова, иногда трудные моменты — это вовсе не плохо для молодых игроков. Нам не нужно постоянно всех хвалить и награждать в любой ситуации.

Вы, ребята, говорите о игроках, которые публично выступают против клуба, потому что чувствуют себя вправе это делать, а потом легенды клуба заявляют: если не играешь — уходи, потому что все вокруг неправы.

Нет, давайте оставаться и бороться, давайте преодолевать трудности — и, возможно, тренер окажется неправ. У меня такое ощущение, что нам нужно бороться именно с этим чувством.

Я первый готов сказать, что терплю неудачу на поле. У меня есть такое ощущение. Мы не показываем ту игру, которую должны показывать, но за пределами поля я клуб не подвожу, я гарантирую это.

Мы говорим, что игроки иногда забывают, что значит играть за «Манчестер Юнайтед», мы как клуб иногда забываем, кто мы такие. Вот какое у меня ощущение.

Дело в окружении: молодые игроки чувствуют себя вправе отвечать тренеру фотографией в соцсетях. Мой кабинет открыт, но ко мне никто не приходит, а именно так и нужно решать проблемы.

Нам как клубу нужно меняться.

Я ничего плохого не сказал, я говорил о том, какая это удача — играть за «Манчестер Юнайтед». Иногда ты выступаешь за «Юнайтед», видишь другую реальность — и понимаешь, насколько футбол может быть разным и как тебе повезло оказаться в «Манчестер Юнайтед». В этом был мой посыл, но давайте двигаться дальше«, — сказал главный тренер “МЮ”.