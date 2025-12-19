Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.25
П2
1.80
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия Д
1
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
6.30
П2
72.00
Футбол. Англия
15:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.55
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.38
П2
2.18
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.60
П2
3.11
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.40
П2
3.11

Пономарев о недоказанности слов Кордобы про расизм Вильягры: «ЦСКА надо на него в суд подать за клевету. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность, наглеют»

Владимир Пономарев предложил подать в суд на Джона Кордобу.

Источник: Спортс"

После матча с ЦСКА форвард «Краснодара» обвинил Родриго Вильягру в расизме, но КДК прекратил дело о дискриминационном поведении в связи с отсутствием доказательств.

"Получается, это клевета от Кордобы. В Европе легионеры так себя не ведут, а в России у них вседозволенность. Они знают, что за них здесь заступятся. Психология у них поменялась, собаки. Нагло они себя ведут. Если бы я сам играл в нынешнее время, то я бы сам этих наглецов обзывал.

Правильно сделал глава КДК Григорьянц, что это дело замял, не нужно раздувать. ЦСКА мог бы обратиться по поводу клеветы. Нельзя просто так это оставлять.

Пускай Кордоба докажет, что его оскорбляли. Надо на него в суд подать за клевету и потребовать деньги. Надо наказывать", — заявил экс-защитник ЦСКА.