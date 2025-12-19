Ричмонд
Пол Мерсон: «Гвардиола уйдет, если “Ман Сити” не победит в этом сезоне, потому что поймет, что “Арсенал” будет доминировать какое-то время. Раньше “Сити” уничтожал соперников, но уже

Пол Мерсон считает, что Пеп Гвардиола уйдет из «Манчестер Сити», если не выиграет АПЛ в этом сезоне.

Источник: Спортс"

«Арсенал» выиграет чемпионат, думаю. Осталось 22 игры. У него такой большой и сильный состав, что он станет чемпионом. Если бы оставалось шесть матчей и двухочковая разница, то я бы сказал, что победит «Манчестер Сити»! Но это уже не тот «Ман Сити», что прежде. Не тот «Ман Сити», который уничтожал соперников. Команды были довольны, проигрывая 0:2 или 0:3.

Но сейчас все не так. И я думаю, что это сказалось на Гвардиоле. Ему стало намного сложнее, думаю.

Его голова напоминает мне стиральную машину, там постоянно что-то вертится, он постоянно о чем-то думает. Сомневаюсь, что он когда-либо расслабляется, и это сказывается. И я думаю, что если «Ман Сити» не победит в этом сезоне, то он поймет, что «Арсенал», наверное, будет доминировать какое-то время, и решит уйти, пока он еще впереди«, — сказал бывший форвард “Арсенала”.