Мактоминей об успехах ушедших из «МЮ» игроков: «Валить все на клуб — это слишком просто, там делают все возможное для твоего успеха. Дело в уверенности в себе и игровом времени»

Мне кажется, слишком просто валить все на «Манчестер Юнайтед». Когда я там был, они делали для меня все возможное: помогали с питанием, с тренировками, с тактикой — независимо от того, кто был тренером. Все, что нужно для успеха, там есть. Дело не в том, что они якобы не дают тебе чего-то, что дают другие клубы.