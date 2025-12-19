Ричмонд
Фанаты «Фиорентины» не придут на первые 20 минут игры с «Удинезе»: «Топчущие историю нашего города и его людей заслужили тишину и наше отсутствие. Позор!»

Болельщики «Фиорентины» выразили недовольство результатами команды.

Источник: Спортс"

Команда, которой сперва руководил Стефано Пиоли, а сейчас — Паоло Ваноли, не выиграла ни одного из 15 матчей в Серии А в этом сезоне и идет на последнем месте.

Перед игрой с «Удинезе» фанаты объявили, что первые 20 минут их трибуна будет пустовать.

«Разрушительные действия команды и клуба уже перешли все границы — болельщики не в силах это терпеть дальше. Поэтому организованные группы болельщиков заявляют: первые 20 минут матча с “Удинезе” наш сектор будет пустым. Призываем весь стадион присоединиться.

Тишина и наше отсутствие — это именно то, чего заслуживают те, кто сейчас топчет историю нашего города и его людей. Позор вам всем!" — говорится в заявлении.