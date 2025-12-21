«Зенит» забирает лидера ЦСКА, форвард сборной России вернется на родину. Трансферные слухи дня

Что в России
«Бешикташ» заинтересовался защитником «Зенита»
Турецкий «Бешикташ» рассматривает вариант приобретения сербского защитника петербургского «Зенита» Страхини Эраковича. Об этом сообщил журналист Экрем Конур, у которого 239 тысяч подписчиков в социальной сети Х.
По данным источника, посредники предложили «Бешикташу» подписать Эраковича. Турки пока не сделали официальный оффер «Зениту» по трансферу защитника.
Ранее появилась информация, что греческий ПАОК хочет обменять своего нападающего Федора Чалова в «Зенит» на Эраковича.
В нынешнем сезоне 24-летний Страхиня Эракович провел за «Зенит» 19 матчей и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает серба в 7,5 миллиона евро.
ПАОК предложил «Зениту» обменять Чалова на Эраковича
ПАОК предложил «Зениту» обменять нападающего Федора Чалова на центрального защитника Страхиню Эраковича, сообщил в телеграм-канале журналист Иван Карпов.
Пока стороны обсуждают возможную сделку в устной форме. Петербуржцы рассчитывают продать серба за деньги, а Чалов не является для сине-бело-голубых основным кандидатом на усиление атаки. Тем не менее, как утверждает инсайдер, нельзя исключать перехода по той или иной схеме как Эраковича в ПАОК, так россиянина в «Зенит».
В текущем сезоне Чалов провел за ПАОК 22 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 5,5 миллиона евро. На счету Эраковича 1 голевой пас в 19 играх за «Зенит». Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.
ЦСКА обменяет Дивеева на форварда «Зенита» Гонду
Стали известны новые подробности относительно возможного обмена футболистами между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» готовят обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду, стороны уже проводят продуктивные переговоры.
«По моей информации, все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Сейчас весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить “Зенит”. Пока она находится в процессе обсуждения и не утверждена. Но сделка очень близко. ЦСКА готов отдать Дивеева, потому что команде необходим крутой центральный нападающий. Если такой обмен случится, москвичи выйдут на рынок за центральным защитником», — написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, о том, что Гонду может продолжить карьеру в ЦСКА, Sport24 сообщал еще в среду, 17 декабря. Агент Дивеева, Олег Еремин, в комментарии Sport24 сегодня не стал исключать, что защитник может перейти в «Зенит».
Отметим, что Transfermarkt оценивает 26-летнего Дивеева в 9 млн евро, а 24-летнего Гонду — в 8 млн евро.
Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо»
Махачкалинское «Динамо» ведет переговоры о назначении Вадима Евсеева главным тренером команды, сообщает «Чемпионат». Решение может быть принято в ближайшие дни.
Пост главного тренера «Динамо» стал вакантным после увольнения Хасанби Биджиева в начале декабря. После 18 туров команда идет в РПЛ на 13-м месте.
Евсеев с начала сентября возглавляет «Черноморец», который занимает в Лиге PARI 12-е место. 49-летний специалист ранее также тренировал «Ленинградец», «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Амкар» и «Текстильщик».
Что в Европе
Тьяго Силва перешел в «Порту»
Легендарный защитник французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Тьяго Силва официально перешел в португальский «Порту».
По данным СМИ, 41-летний Силва подписал контракт с «драконами» на один сезон с опцией продления еще на один год.
Гризманн может уехать в Саудовскую Аравию или США
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попал в сферу интересов сразу нескольких клубов.
Как сообщает инсайдер и журналист Экрем Конур в своих социальных сетях, сразу три клуба заинтересованы в переходе 34-летнего игрока.
По данным источника, подписать форварда готовы саудовский «Аль-Ахли», «Аль-Вахда» из Объединенных Арабских Эмиратов и клуб МЛС «Шарлотт».
Действующий контракт Гризманна с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.
В текущем сезоне форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав одну результативную передачу.