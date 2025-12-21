«Зенит» забирает лидера ЦСКА, форвард сборной России вернется на родину. Трансферные слухи дня

«По моей информации, все стороны готовы на такой обмен. Дивеев и Гонду тоже согласны поменять команды. Сейчас весь вопрос в сумме, которую должен будет заплатить “Зенит”. Пока она находится в процессе обсуждения и не утверждена. Но сделка очень близко. ЦСКА готов отдать Дивеева, потому что команде необходим крутой центральный нападающий. Если такой обмен случится, москвичи выйдут на рынок за центральным защитником», — написал журналист «Чемпионата» Андрей Панков.