Мирча Луческу: «Футбол из развлечения превратился в бизнес. В золотой период итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы»

Мирча Луческу тепло высказался о президенте «Интера» Джузеппе Маротте. Румынский тренер возглавлял «нерадзурри» в 1998—1999 годах.

Источник: Спортс"

«Настоящий джентльмен: он пытался убедить меня остаться, но в “Интере” тогда заканчивались контракты у десяти игроков, а он при этом дал понять всем, что на следующий год собирается пригласить Липпи, что создавало для меня проблемы.

Во всяком случае, Моратти — это душа клуба: его любовь ощущается, он является символом золотого периода, когда итальянский футбол держался на великих семьях. Сегодня все иначе: фонды, консорциумы, иностранцы… да, играют, ведут трансферы, но футбол из развлечения превратился в событие", — сказал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Мирча Луческу: «Шахтер», возможно, выиграл бы ЛЧ, если бы не конфликт на Донбассе. Мы были великолепны".