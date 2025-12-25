Ричмонд
Агкацев получил почетную грамоту парламента Северной Осетии. Вратарь «Краснодара» награжден за «профессионализм и высокие спортивные достижения»

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев получил почетную грамоту парламента республики Северная Осетия — Алания.

Источник: Спортс"

23-летний футболист родился во Владикавказе. В прошлом сезоне вместе с краснодарским клубом Агкацев стал чемпионом России.

"Сегодня встретился с Председателем Парламента Республики Северная Осетия — Алания Таймуразом Тускаевым ?.

Таймураз Русланович вручил мне Почетную грамоту Парламента за профессионализм и высокие спортивные достижения.

Рад быть примером для молодых ребят из нашей республики — буду и дальше стараться не только представлять регион игрой на поле, но и поддерживать наших спортсменов ?.

Спасибо за встречу и теплые пожелания!" — написал Агкацев в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/agkatsev_1.