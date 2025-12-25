Шапи о «Краснодаре»: «Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело, но, думаю, Галицкий от своей мечты не откажется. Сейчас многое строится на Кордобе»

«Сейчас лимит другой в РПЛ. Кордоба — один из сильнейших игроков лиги. На нем многое строится в “Краснодаре”. Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело. На протяжении сезона тебе нужны лидеры, которые поведут команду за собой. Но, думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] от своей мечты не откажется.
Я не скажу, что у нас не получилось. Мы были первыми воспитанниками, кто забивал в еврокубках. Но сейчас другая ситуация. Да и у меня в конкурентах были Вандерсон, Классон, Паша Мамаев, Лаборде. Они были классными. Было тяжело выиграть конкуренцию.
Нынешние воспитанники пришли немного в другое время и выросли в лидеров команды. Но говорить о чем‑то можно будет, только если «Краснодар» сыграет в Европе. Сейчас в России только две топ‑команды: «Краснодар» и «Зенит». Остальные хорошие, но только эти борются за золото", — сказал Сулейманов.