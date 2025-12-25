Президент «Фенербахче» о положительном тесте на кокаин: «Это вещество я никогда в жизни не употреблял и не видел. Утверждения носят клеветнический характер, готов предоставить образцы повторно»

Хочу еще раз подчеркнуть: у меня нет ни малейших опасений относительно того, что истина будет установлена научными методами и в соответствии с универсальными стандартами. В то же время вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что сведения, якобы относящиеся к делу, в отношении которого действует режим конфиденциальности, начали синхронно и скоординированно распространяться в ряде источников уже с первых часов утра того дня, когда, как утверждается, был получен результат теста.