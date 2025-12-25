Ричмонд
Президент «Фенербахче» о положительном тесте на кокаин: «Это вещество я никогда в жизни не употреблял и не видел. Утверждения носят клеветнический характер, готов предоставить образцы повторно»

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран выпустил заявление после того, как образец его волос дал положительный результат на кокаин. Саран был освобожден под залог и подписку о невыезде.

Источник: Спортс"

"В связи с новостями, появившимися в публичном пространстве, возникла необходимость проинформировать общественность. Прежде всего хочу ясно и однозначно заявить: вещество, которое, как утверждается, дало положительный результат при тестировании в Институте судебной медицины, я никогда в жизни не употреблял. Более того, я даже не видел его вблизи.

Подобные утверждения носят характер откровенной клеветнической кампании, направленной лично против меня, на подрыв моих личных прав и деловой репутации, а также преследуют цель нанести ущерб учреждениям, которые я представляю. В связи с этим хочу особо подчеркнуть, что готов немедленно и без каких-либо колебаний предоставить любые необходимые образцы повторно.

Будет официально направлено требование в адрес прокуратуры, ведущей расследование, о повторном проведении соответствующего теста в Институте судебной медицины. Кроме того, все необходимые анализы в кратчайшие сроки будут проведены в независимых тестовых лабораториях, обладающих международной аккредитацией, а их результаты будут доведены до сведения общественности.

Хочу еще раз подчеркнуть: у меня нет ни малейших опасений относительно того, что истина будет установлена научными методами и в соответствии с универсальными стандартами. В то же время вызывает серьезную обеспокоенность тот факт, что сведения, якобы относящиеся к делу, в отношении которого действует режим конфиденциальности, начали синхронно и скоординированно распространяться в ряде источников уже с первых часов утра того дня, когда, как утверждается, был получен результат теста.

Я полностью убежден, что истина рано или поздно будет установлена, а процесс завершится справедливо, прозрачно и в рамках принципов правового государства", — говорится в заявлении Сарана.