Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.50
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Мартинелли о «крестах» Жезуса: «Старался быть рядом с ним — тяжело выбывать на такой длительный срок. Еще в детстве я наблюдал за его игрой за “Палмейрас”

Полузащитник «Арсенала» Габриэл Мартинелли рассказал, что помогал Габриэлу Жезусу во время восстановления от травмы «крестов».

Источник: Спортс"

28-летний форвард, не игравший с января этого года, вернулся на поле в середине декабря.

"У меня тоже были проблемы с мениском несколько лет назад, и я знаю, как тяжело выбывать из строя на такой длительный срок. Когда у меня была возможность быть рядом с ним, я был.

Я старался поговорить с ним, потому что знаю, как это тяжело. Хотя он старше меня, я старался быть рядом с ним. Он один из тех парней, за игрой которых в составе «Палмейрас» я наблюдал в Бразилии по телевизору с самого детства.

Разница всего в три года, но он так быстро попал в первую команду, когда ему было 16. Мне было 12 или 13, и я смотрел его игры, так что я всегда ему об этом говорю.

Очень здорово, что он вернулся. Надеюсь, в следующих матчах он сможет забивать и показывать хорошую игру", — сказал Мартинелли в интервью Sky Sports.