Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«Карседо соответствует уровню “Спартака”. Он посильнее, чем некоторые из предыдущих тренеров». Гендиректор «Ариса» об испанце

Гендиректор «Ариса» Павел Гогнидзе считает, что тренер «Пафоса» Хуан Карседо соответствует уровню «Спартака».

Источник: Спортс"

Сообщалось, что испанец — главный кандидат на пост тренера красно-белых.

«Безусловно, он соответствует уровню “Спартака”. На мой взгляд, он посильнее и поинтереснее, чем некоторые из предыдущих тренеров, которым доверяли этот большой клуб.

С другой стороны, в «Спартаке» безумно тяжело работать любому специалисту — как раз из-за разных видов давления, которых может не быть в клубе поменьше. Любой попадает под пресс со стороны медиа, болельщиков, возможно, руководства. Я не испытываю сомнений по поводу квалификации Карседо, но работать там сложно даже Гвардиоле, если бы он приехал", — заявил Гогнидзе.