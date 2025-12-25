Гришин о «Балтике»: «Футбол неплохой, но не очень зрелищный. Тактика мелкого фола работает, но игра рвется на части»

Я работал на одном из матчей «Балтики», только за один тайм там было около 20 фолов. Из 45 минут мяч был в игре условно минут 7, все остальное время — ауты и штрафные. Футбол у них неплохой, но не очень зрелищный", — сказал бывший футболист ЦСКА.