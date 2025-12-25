Чуквуэзе о «Милане»: «Не думаю, что мне давали достаточно времени. Возможно, однажды вернусь в Серию А, но АПЛ больше подходит моему стилю»

Я скучаю по «Милану», это мой второй дом. Моя семья все еще там, поэтому, конечно, я скучаю по городу. У них все хорошо, и я желаю им всего наилучшего, ведь я все еще игрок «Милана» и всего лишь в аренде", — сказал Чуквуэзе.