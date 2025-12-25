Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.50
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Чуквуэзе о «Милане»: «Не думаю, что мне давали достаточно времени. Возможно, однажды вернусь в Серию А, но АПЛ больше подходит моему стилю»

Вингер «Фулхэма» Сэмюэл Чуквуэзе считает, что в «Милане» ему давали недостаточно времени, чтобы проявить себя.

С этого сезона нигериец выступает за английский клуб на правах аренды.

"Не думаю, что мне давали достаточно времени или шансов, которые мне были нужны. Но это футбол. Мне просто нужно продолжать работать. Возможно, однажды вернусь в Серию А или Ла Лигу, либо останусь в АПЛ. Английский футбол, вероятно, больше подходит моему стилю, нежели итальянская тактика.

Я скучаю по «Милану», это мой второй дом. Моя семья все еще там, поэтому, конечно, я скучаю по городу. У них все хорошо, и я желаю им всего наилучшего, ведь я все еще игрок «Милана» и всего лишь в аренде", — сказал Чуквуэзе.